المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى وجرحى في صفوفه ومدمرة عدة آليات.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان: “إن المقاتلين تمكنوا من تفجير غرفة مفخخة مسبقاً في قوة صهيونية راجلة ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما فجروا عبوة ناسفة في إحدى آليات الاحتلال بمنطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس وقضوا على عدد من جنود الاحتلال وأصابوا آخرين”.

وأوضحت المقاومة أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لجنود وآليات الاحتلال، واستهدفت بقذائف (التاندوم) و(الياسين 105) 3 جرافات له غرب خان يونس بينما أسقطت إحدى طائراته المسيرة من نوع (سكاي راسينغ 528) في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع.