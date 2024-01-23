 تحديث كبير لأنظمة “ويندوز” يحمل مزايا مهمة

تحضّر مايكروسوفت لإطلاق تحديث كبير لأنظمة “ويندوز”، سيحمل معه العديد من الميزات المهمة للحواسب.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن مايكروسوفت من المفترض أن تطلق تحديثا برمجيا كبيرا لأنظمة Windows 11 في شهر أيلول المقبل، سيحصل على الرمز”24H2″، وسيحمل لبرمجيات الحواسب تغييرات ملحوظة.

وأشار موقع “Windows Central” إلى أن التحديث الجديد سيمنح مستخدمي الحواسب تجربة جديدة كليا، كونه سيركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أن مايكروسوفت من المفترض أن تطرح في تموز القادم أيضا نسخا جديدة كليا من أنظمة “ويندوز” ستكون مثبتة في حواسب جديدة، وستعمل هذه الأجهزة بمعالجات Intel Core Ultra وAMD 8000 المتطورة، وهذه المعالجات ستتعامل مع وحدات NPU المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وتبعاً لبعض الخبراء فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستحصل عليها الحواسب العاملة بأنظمة “ويندوز” ستساعد في ترشيد استهلاك الطاقة في الحواسب، كما ستسرع عمليات البحث عبر الإنترنت، وستحسن من جودة الصورة والصوت أثناء مكالمات الفيديو.

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المبرمجين التابعين لها حالياً يعملون على ميّزة جديدة ستساعد أصحاب الحواسب الجديدة التي تعمل بأنظمة Windows 11 على استعادة التطبيقات التي كانوا يستعملونها على حواسبهم القديمة سابقاً.

وعملت شركة “مايكروسوفت” على تطوير ميزات ذكية جديدة لمؤتمرات الفيديو على نظام التشغيل ويندوز 11، لجعل تجربة المكالمات المرئية أكثر جاذبية عبر نظامها التشغيلي.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، سيحصل مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 11، على عدة ميزات جديدة ستعمل إحدى المزايا على إلغاء الضوضاء النشطة في الخلفية، من أجل تحسين صوت المكالمات حتى يستمع إليه الطرف الآخر بالمكالمة بشكل أكثر وضوحاً.