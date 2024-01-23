وزارة السياحة تشارك غداً في معرض (فيتور 2024) بإسبانيا

تشارك وزارة السياحة في المعرض الدولي للسياحة فيتور 2024 الذي يُقام في إسبانيا بدورته الـ 44 والذي تنطلق فعالياته يوم غد ويستمر حتى من 28 الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن المشاركة بالمعرض تسهم بتفعيل السياحة الخارجية، ومعرض فيتور 2024 من أهم المعارض العالمية والدولية ويعتبر فرصة مهمة للتواصل والتسويق لقطاع السياحة في سورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم خلال أيام المعرض الذي تشارك به إلى جانب الوزارة 15 شركة ومكتباً تعمل بهذا القطاع واتحاد غرف السياحة عقد لقاءات رسمية وتبادل عروض البرامج السياحية والاتفاقات بين المؤسسات السياحية ومكاتب السياحة والسفر السورية مع المهتمين من المكاتب النظيرة في السوق الأوروبي.