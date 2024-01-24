الجلوس لفترات طويلة في العمل يعرض حياتك للموت المبكر!!

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في تايوان عن أدلة تدعم الفكرة المثيرة للجدل بأن الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل خطر يعادل التدخين.

ونقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية عن المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور واين جاو، من جامعة تايبيه الطبية بتايوان، أنه “كجزء من أنماط الحياة الحديثة يعتبر الجلوس المهني لفترات طويلة أمراً طبيعياً، ولم يحظ بالاهتمام الواجب على الرغم من إثبات تأثيره الضار على الصحة”.

وأضاف بأن النتائج الصحية لما يقرب من 500 ألف شخص شاركوا في الدراسة على مدى 20 عاماً أظهرت أن أولئك الذين جلسوا لفترات خلال العمل كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 16% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ولفتت الدراسة إلى أن الجلوس لفترات طويلة في العمل يزيد من خطر وفاة الشخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34%، في حين لم يواجه الأشخاص الذين تناوبوا بين الجلوس وعدم الجلوس في العمل خطراً متزايداً للوفاة، وكذلك الذين عاشوا حياة عمل مستقرة ومارسوا التمارين الرياضية خلال أوقات فراغهم أظهروا انخفاضاً في خطر الوفاة.

وأوصت الدراسة بممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة من 15 إلى 30 دقيقة يومياً لتقليل خطر الوفاة وأمراض القلب، والحد من مخاطر السمنة وانخفاض وظائف الكلى.