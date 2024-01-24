النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف

حذر صندوق النقد الدولي في تقرير جديد من أن حوالي 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتأثر بانتشار الذكاء الاصطناعي.

وبين تقرير الصندوق أن “الاقتصادات ذات الدخل المرتفع ستكون أكثر عرضة للخطر من الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل”، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات كانت تميل تاريخياً إلى التأثير على المهام الروتينية، فإن الذكاء الاصطناعي قادر أيضاً على التأثير على الوظائف التي تتطلب عمالاً ذوي مهارات عالية.

ووفقاً للتقرير فإن حوالي 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، فيما تبين التوقعات أن معدل انتشار الذكاء الاصطناعي قد يصل في الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل إلى 40 و26% على التوالي.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وجهت دعوة إلى الحكومات لمعالجة الاتجاه المثير للقلق واتخاذ خطوات استباقية لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية، موضحة أن الثورة التكنولوجية يمكنها تحفيز الإنتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع أنحاء العالم ومع ذلك فإنها يمكن أن تحل مكان الوظائف وتعمق عدم المساواة.