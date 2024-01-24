تلكلخ بحمص تحظى بأعلى غزارة مطرية

هطولات مطرية متفاوتة الغزارة شهدتها عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أعلاها 60 مم بتلكلخ في حمص.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في دمشق وريفها.. الحرمون 15 مم وسرغايا والزبداني 18 مم ومضايا 12 مم وميسلون ومساكن برزة 10 مم، وجديدة الشيباني وقاسيون ودوما 9 مم وعسال الورد ويبرود وعقربا 6 مم، وقطنا والقطيفة 8 مم والتل 13 مم ودمشق المزة وساحة الحجاز 5 مم والكسوة 2 مم ودوار المطار 7 مم والمشرفية 3 مم.

في محافظة السويداء.. عين العرب 20 مم والسويداء المدينة 15 مم وشهبا 7 مم وصلخد 6 مم والصورة الصغيرة 3 مم .

في محافظة درعا.. نوى 6 مم وتل شهاب 5 مم والشيخ مسكين 4 مم ودرعا 3 مم والصنمين 5 مم والمسيفرة وبصرى 7 مم وإزرع 1 مم.

في محافظة القنيطرة.. حضر 43 مم والقنيطرة المدينة 17 مم ونبع الصخر 6 مم.

في محافظة حمص.. الناصرة ومرمريتا 24 مم وشين 20 مم وقلعة الحصن 22 مم والعريضة 56 مم وتلكلخ 60 مم وتلدو 6 مم وحمص 17 ممة والرستن 7 مم والمخرم 6 مم والقصير 13 مم.

في محافظة حماة.. الرصافة 19 مم ومحردة 5 مم وكفر زيتا وصوران 3 مم وحماة والسلمية4 مم والصبورة وعقيربات 2 مم، وفي الغاب شطحة 12 مم وعين الكروم 9 مم والكريم 4 مم وأفاميا 2 مم والسقيلبية 3 مم.

في محافظة طرطوس.. القدموس 24 مم والشيخ بدر 14 مم ومشتى الحلو 18 مم ودريكيش 13 مم وصافيتا 11 مم وحمام واصل 28 مم والصفصافة وطرطوس المدينة 18 مم وبانياس 27 مم .

في اللاذقية.. صلنفة 12 مم وكسب 20 مم والمزيرعة 8 مم والقرداحة والحفة 5 مم والقطيلبية 10 مم ووادي قنديل ومطار الباسل وبوقا واللاذقية المدينة 5 مم والبهلولية 15 مم .

في محافظة إدلب.. جسر الشغور وأرمناز وخان شيخون 4 مم.

في محافظة حلب.. إعزاز 4 مم وحلب 1 مم وجرابلس 5 مم والباب1 مم والسفيرة.

في محافظة الرقة.. تل أبيض 4 مم والرقة وبئر محيسن 2 مم والكرامة والسبخة 1 مم.

في محافظة الحسكة.. عامودا 3 مم والقامشلي 6 مم والدرباسية 5 مم.