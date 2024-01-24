عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 110.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب اثنان آخران، جراء قصف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 50 شهيداً، إضافة إلى 120 جريحاً في قصف الاحتلال المناطق الغربية لخان يونس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضطر الأهالي لدفن جثامين الشهداء في ساحة المشافي، جراء حصار الاحتلال وقصفه المستمر لخان يونس.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 25490 شهيداً و63354 جريحاً، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.