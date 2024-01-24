واردات اليابان من الخام تتراجع 5.2 بالمئة الشهر الماضي

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم تراجع واردات البلاد من النفط الخام التي تم تخليصها جمركياً بنسبة 5.2 بالمئة في كانون الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها حسب بيانات أولية: إن واردات اليابان رابع أكبر مشتر للخام في العالم تراجعت خلال الفترة المذكورة إلى2.87 مليون برميل يومياً، وانخفضت واردات الفحم الحراري لتوليد الطاقة بنسبة 8.1 بالمئة خلال الفترة نفسها إلى 9.743 ملايين طن.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بلغ 6.496 ملايين طن الشهر الماضي بزيادة 7.2 بالمئة عن العام السابق.