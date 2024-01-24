وفد سورية إلى الاجتماع الدولي الـ21 بموجب صيغة أستانا يلتقي الوفد الروسي

التقى وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الدولي 21 حول سورية بموجب صيغة أستانا برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف.

وبحث الوفدان خلال اللقاء الثنائي المنعقد في أستانا أجندات الاجتماع الدولي وتنسيق مواقف الطرفين في المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الدولي.

وكانت انطلقت في العاصمة الكازاخستانية صباح اليوم أعمال الاجتماع الدولي الـ 21 حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود البلدان الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا).