وفد سورية يلتقي وفد الأمم المتحدة ضمن أعمال الاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا

التقى وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الدولي الـ 21 حول سورية بموجب صيغة أستانا برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ وفد الأمم المتحدة، برئاسة نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية نجاة رشدي.

وبحث الوفدان خلال لقائهما اليوم في أستانا جدول أعمال الاجتماع الدولي ودور الأمم المتحدة بخصوص الأوضاع والتطورات في سورية.

وكان الوفد السوري التقى في وقت سابق اليوم في اجتماعين منفصلين بالوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، وتم بحث الأعمال المدرجة على جدول الاجتماع الدولي.

وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية صباح اليوم أعمال الاجتماع الدولي الـ 21 حول سورية، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود البلدان الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا).