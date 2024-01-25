الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع

قاربت أسعار الذهب اليوم أدنى مستوى في أسبوع وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.83 دولاراً للأوقية، بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يذكر عند 2015.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.76 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.53 دولار، كما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 964.07 دولاراً.