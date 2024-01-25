المجلس المركزي لاتحاد شبيبة الثورة يبحث واقع وآلية تطوير عمل المنظمة

تحت شعار: “الشبيبة روح نصر وفداء.. سواعد عمل وبناء” بحث المجلس المركزي لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة آليات تطوير العمل الاتحادي وذلك بحضور الرفيق سومر فيصل ظاهر رئيس الاتحاد والدكتور محمد عامر مارديني وزير التربية والرفاق أعضاء قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس.

وأشار الرفيق رئيس الاتحاد إلى أن انعقاد أعمال المجلس المركزي لاتحاد شبيبة الثورة تم لمناقشة القضايا التي تهم واقع العمل الشبيبي وآلية العمل والتعاون مع وزارة التربية وطرح آليات وآفاق للنهوض بهذا الواقع في المرحلة القادمة وبحث توصيات ومقترحات المؤتمر العام العاشر لاتحاد شبيبة الثورة وسبل تنفيذها مضيفاً أن الرفاق أعضاء المجلس هم عماد المنظمة وسيتم بلورة هذه القضايا جميعاً وإصدار نظام داخلي جديد للمنظمة وتعميم جميع المقترحات الواردة في المجلس بالتشاركية مع وزارة التربية.

وأوضح الرفيق رئيس الاتحاد أن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد يهدف إلى وضع خطط ومقترحات ورؤى لعمل المنظمة خلال العام ٢٠٢٤ تستجيب لمتطلبات المرحلة من تطوير لأدوات وصيغ العمل الشبابي منوها بالعلاقة التكاملية بين اتحاد شبيبة الثورة وفروعها ووزارة التربية ومديرياتها بالمحافظات.

ولدى حضوره جانباً من أعمال المجلس أكد وزير التربية أن الوزارة ومؤسساتها إلى جانب منظمة اتحاد شبيبة الثورة تعد مؤسسة متكاملة لأن الغاية هي التفاعل والتكامل لتنشئة طالب ذي شخصية منتمية ومتعلم ومعالجة القضايا بين التربية والرفيق الشبيبي منوهاً بالدور الهام لعمل منظمة اتحاد شبيبة الثورة في مختلف مجالات النشاطات التي تهم الطالب.

وأضاف الوزير مارديني أن التعليم هو جوهر عمل وزارة التربية إضافة إلى الأنشطة التي يمكن لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة أن تأخذ دوراً مهماً فيها لأن ذلك ينعكس إيجاباً على العمل التربوي.

وقدم أعضاء المجلس عدداً من الاقتراحات لتطوير أعمال فروع المنظمة ودعم كوادرها في الروابط والوحدات لتنفيذ خطة عمل ودورات وأنشطة ثقافية متنوعة وتدريبية ضمن الامكانيات المتاحة لدى قيادة المنظمة واستقطاب كافة شرائح الشباب وتأهيل المقرات.

وأشارت المداخلات إلى أهمية الحوار مع الشباب والسعي لمعالجة همومهم واحتياجاتهم والاستماع إليهم للاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم وتفعيل دورهم الحزبي في عملية بناء الوطن والمجتمع، كما تم التصويت على التوصيات والمقترحات التي تضمنها المجلس المركزي.