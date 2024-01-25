بطلات رياضتنا يواصلن الاستعداد لأكبر حدث رياضي نسائي عربي

تستعد رياضتنا للمشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 التي تستضيفها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار “لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب”، من خلال المشاركة بستة فرق رياضية تغطي ستاً من الألعاب الثمانية المعتمدة، وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والمبارزة، وتفتتح فعاليات البطولة في الثاني من شباط المقبل على مسرح المجاز في الشارقة.

وتأتي مشاركة بطلات رياضتنا في البطولة النسائية الأكبر في الوطن العربي، بعد الإنجازات المشرفة التي حصدت من خلالها ناشئات سورية لقب بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة لكرة القدم 2023 التي استضافتها المملكة الأردنية، وتتويج منتخب سورية للواعدات بكرة القدم بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للواعدات 2023 .

وتنطلق النسخة السابعة “عربية السيدات” في الثاني من شباط المقبل تحت رعاية قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبمشاركة سورية قوية من 6 فرق رياضية تنتمي لـ5 أندية سورية هي: الثورة، تلدرة،المحافظة، نصيب، الشرطة، ضمن 63 فريقاً و560 لاعبة من 15 دولة عربية.

وحققت ألعاب القوى أكبر عدد من المشاركات على صعيد الفرق، حيث يخوض منافساتها 12 فريقاً رياضياً من إجمالي الفرق المشاركة، تلتها كرة الطائرة بواقع 9 فرق، ثم كرة السلة والكاراتيه اللتين يخوض منافسات كل منهما 8 فرق، أما كرة الطاولة فجاءت في المرتبة الثالثة بين الألعاب بواقع 7 فرق، بينما ينافس على ذهب البطولة 6 فرق، في كل من لعبتي القوس والسهم والمبارزة، وحلت أخيراً بين الألعاب الرماية بواقع 5 فرق تستعد لمواجهاتها.

وتستعد 8 منشآت رياضية متوزعة على مختلف أنحاء إمارة الشارقة لاستضافة منافسات وتدريبات الدورة السابعة، حيث ستكون صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح مسرحاً لمباريات وتدريبات كرة السلة، بينما تستضيف صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي خورفكان الرياضي منافسات وتدريبات كرة الطائرة.

أما الكاراتيه فتقام مبارياتها وتدريباتها في مركز الطفل بالقرائن، وتدريبات ومنافسات الطاولة في نادي الشارقة بمنطقة الحزانة وصالة مؤسسة رياضة المرأة، التي تحتضن أيضاً منافسات وتدريبات المبارزة. ويستضيف نادي الثقة منافسات ألعاب القوى، وتقام تدريباتها في نادي الشارقة بالحزانة، أما الرماية فتخوض اللاعبات مبارياتها وتدريباتها في نادي الذيد.