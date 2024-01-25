يعدُّ ركوب الدراجة الثابتة تمرينا رائعا لحرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات؛ وتساعد أيضا في تنشيط عضلات الجزء السفلي من الجسم، كما تحسِّن صحة القلب وحركة المفاصل.

يمكن حرق ما بين 40 إلى 80 سعرة حرارية في 10 دقائق فقط، اعتماداً على وزن الجسم وكثافة التمرين؛ فهي طريقة رائعة للتخلص من الدهون في الجزء السفلي من الجسم، لأنها تنشّط عضلات المؤخرة والعضلات الرباعية وأوتار الركبة والساق.

فوائد هامّة لركوب الدراجة الثابتة

تحسن المزاج

تعزيز صحة القلب: ركوب الدراجة الثابتة هو أحد تمارين الكارديو التي تزيد من معدل ضربات القلب وتقوّي عضلات القلب من ثم دخول الأكسجين أكثر إلى الجسم، وهذا بدوره يساعد على تحسين صحة القلب.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري: يرتبط مرض السكري ارتباطاً وثيقاً بالسمنة؛ وبالتالي فإن فقدان الوزن قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري؛ حيث تعتبر الدراجة الثابتة من أفضل أدوات حرق السعرات الحرارية التي تساعد على إنقاص الوزن.

تحسين حركة المفاصل: يساعد ركوب الدراجة على تحسين حركة مفاصلك؛ ويفيد مفاصل الركبتين والكاحلين والورك؛ فعندما تضغطين على الدوّاسة تدور كل المفاصل، مما يحسّن حركتها ويقويها.

تعزيز وظائف المخ: أكدت العديد من الدراسات أن ركوب الدراجة الثابتة يساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة والانتباه، حيث تلعب الهرمونات الجيدة التي يتم إطلاقها أثناء التمرين دوراً مهماً في ذلك.

تقليل التوتر: يساعد أي شكل من أشكال التمارين الرياضية على إطلاق هرمونات “السعادة” ونتيجة لذلك، يقلّ الشعور بالتوتر؛ كما يساعدك ركوب الدراجة الثابتة أيضاً على التعرّق وحرق السعرات الحرارية؛ وهذا يقلل من التوتر ويحفِّز إطلاق السيروتونين.

تحسين التوازن: يساعد ركوب الدراجة الثابتة أيضاً على تحسين التوازن، لذلك الدراجة الثابتة مفيدة لكبار السن والأشخاص الذين يتعافون من السكتة الدماغية المزمنة، كما أنها تساعد على منع السقوط والكسور لدى كبار السن.

تمرين مريح لا يسبب الإرهاق: رغم فوائدها السابقة الذكر، إلا أنها لا تسبب الشعور بالإرهاق، مثل بعض الرياضات الأخرى، كما يمكنك بسهولة تجنّب الحرارة والتلوث والغبار والمطر وجميع العوامل الخارجية الأخرى التي قد تمنعك من ممارسة الرياضة.

الدراجة الثابتة مناسبة لبعض المرضى: تمرين الدراجة الثابتة منخفض التأثير ومناسب لهؤلاء الذين يعانون من آلام المفاصل، كما أن الدراجة تمرين ممتاز للقلب والأوعية الدموية، بينما تستهدف عضلات الجزء السفلي من الجسم.

كما أن ركوب الدراجة الثابتة يشكل خطراً أقل للإصابة والضغط على المفاصل مقارنة بالجري على جهاز المشي؛ والقرار في النهاية يتوقف على تفضيلاتك واحتياجاتك.

تعتبر دراجة التمرين خياراً أفضل مقارنة بالمشي لأنه يحرق المزيد من السعرات الحرارية ويحسّن قوة الجزء السفلي من الجسم؛ كما يساعد على تقليل الوزن وتحسين صحة القلب وتقوية الساقين والجزء السفلي من الجسم؛ وتساعد هذه الدراجة أيضاً على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وتحسين حركات المفاصل ووظيفة الدماغ.

كيف تختارين الدراجة الرياضية الثابتة؟

يجب أن تحتوي دراجتك الرياضية على سرج مريح وقابل للتعديل على ارتفاع جيد.

تعرفي على الوزن الذي يمكن أن تتحمله دراجتك قبل الشراء.

إذا كانت لديك مشاكل في الظهر، فاشتري دراجة بمسند ظهر متصل بها؛ من ناحية أخرى، إذا لم تكن هناك مشاكل متعلقة بالظهر، فلا تنجذبي إلى شراء طراز أكثر تكلفة فقط من أجل ملحق إضافي لا تحتاجينه.

تأكدي من أن دراجتك تحتوي على شاشة عرض يمكنها أن تعرض لك السرعة ومعدل ضربات القلب وعدد السعرات الحرارية المحروقة؛ ليساعدك ذلك أثناء التمرين، حيث يمكنك تسجيل تقدمك.

المصدر: مواقع متخصصة