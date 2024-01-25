الخميس, يناير 25, 2024
Latest:
منوع

كوريا الديمقراطية تختبر صاروخ كروز إستراتيجي جديد

linda

أعلنت كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم أن إدارة القذائف في البلاد أجرت الاختبار الأول لإطلاق نوع جديد من صواريخ كروز الإستراتيجية من طراز (بولهواسال- 3-31) قيد التطوير.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن اختبار الإطلاق الذي تم أمس لم يؤثر على أمن دول الجوار وليس له علاقة بالوضع الإقليمي.

وأضافت الوكالة أن الاختبار عملية تتعلق بالتحديث المستمر لنظام تسليح كوريا الديمقراطية، ويعد نشاطاً منتظماً وإلزامياً للإدارة ومؤسسات علوم الدفاع التابعة لها.