كوريا الديمقراطية تختبر صاروخ كروز إستراتيجي جديد

أعلنت كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم أن إدارة القذائف في البلاد أجرت الاختبار الأول لإطلاق نوع جديد من صواريخ كروز الإستراتيجية من طراز (بولهواسال- 3-31) قيد التطوير.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن اختبار الإطلاق الذي تم أمس لم يؤثر على أمن دول الجوار وليس له علاقة بالوضع الإقليمي.

وأضافت الوكالة أن الاختبار عملية تتعلق بالتحديث المستمر لنظام تسليح كوريا الديمقراطية، ويعد نشاطاً منتظماً وإلزامياً للإدارة ومؤسسات علوم الدفاع التابعة لها.