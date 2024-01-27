القوات العراقية تدمر مخبأين لإرهابيي (داعش) في صحراء الأنبار

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم تدمير مخبأين لإرهابيي تنظيم (داعش) في صحراء الأنبار غرب العراق.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن “مفارزها في الأنبار وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية، نفذت عملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن تدمير مخبأين لعصابات (داعش) الإرهابية في عمق صحراء الأنبار تستخدمهما للدعم اللوجستي”.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال العملية ضبط أسلحة ومواد مختلفة كان الإرهابيون يستخدمونها.