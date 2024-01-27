المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية- الفلسطينية وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطينى الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة قام مقاتلونا باستهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان محققين ‏إصابات مباشرة”.

كما قامت قوة ‏قناصة في‌‏ المقاومة باستهداف الأجهزة الأمنية التجسسية ‏المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت عند الحدود مع فلسطين المحتلة.