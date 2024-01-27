المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية- الفلسطينية وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطينى الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة قام مقاتلونا باستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان محققين إصابات مباشرة”.
كما قامت قوة قناصة في المقاومة باستهداف الأجهزة الأمنية التجسسية المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس أيضاً موقعين لقوات الاحتلال على الحدود اللبنانية- الفلسطينية وحققت فيهما إصابات مباشرة.