غوتيريش: قرار محكمة العدل ملزم وعلى (إسرائيل) وقف الأعمال المخالفة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، ملزم لكل الأطراف.

وأشار غوتيريش بحسب بيان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، إلى أن “قرار المحكمة طالب “إسرائيل” باتخاذ جميع التدابير فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب الأعمال التي تشملها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة”.

وشدد غوتيريش على أن قرارات المحكمة تلزم “إسرائيل” بأن تضمن على الفور “عدم قيام قواتها بارتكاب أي من هذه الأفعال”، لافتاً إلى تأكيد المحكمة على أن “جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي”.

وحسب البيان، فإن غوتيريش سيحيل، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن “إسرائيل” إلى مجلس الأمن.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيجتمع الأربعاء للنظر في قرار “العدل الدولية” الذي دعا الكيان الإسرائيلي إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” محتمل في قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية فرضت أمس على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضده من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.