الخارجية الفلسطينية: تعليق دول تمويلها للأونروا ودعم (إسرائيل) عقاب جماعي وازدواجية معايير

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن هذه القرارات مسيسة، وتؤكد ازدواجية المعايير لدى تلك الدول التي تواصل تقديم شتى أنواع الدعم للاحتلال الإسرائيلي، رغم إدراكها أنه يرتكب أبشع المجازر بحق عشرات آلاف الفلسطينيين، ويحاول تهجير أكثر من مليونين من قطاع غزة قسرياً.

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه اتساقاً مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.