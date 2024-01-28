العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على بلدات وقرى جنوب لبنان

جدد العدو الإسرائيلي انتهاكاته واعتداءاته على بلدات وقرى جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي قصف بالمدفعية صباح اليوم الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، كما شنت مسيرة إسرائيلية فجراً غارة مستهدفة تعاونية لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا والجبين مطلقة صاروخاً موجهاً باتجاهها، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية فضلاً عن تضرر المباني المجاورة.

كما أطلق العدو الإسرائيلي قرابة التاسعة ليلاً عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى نهر الليطاني، فيما استمر العدو الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية.