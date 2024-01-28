القضاء على عدد من إرهابيي (داعش) في مدينة نوى بريف درعا

قضت الجهات المختصة على عدد من إرهابيي تنظيم (داعش)، بينهم عدد من المتزعمين في عملية مركزة بمدينة نوى بريف درعا.

وذكر مصدر ميداني لـ سانا أن الجهات المختصة والمجموعات الرديفة نفذت عملية أمنية في مدينة نوى بريف درعا ضد أوكار تنظيم (داعش) الإرهابي، وقضت على 8 إرهابيين من الصف الأول للتنظيم، عرف منهم من يسمى (والي حوران) الأمير أسامة العزيزي أبو ليث الملقب (بالشايب) ومرافقه الإرهابي عوض العويد أبو أحمد القصيبة، والإرهابي زكور من الحجر الأسود وأولاده الثلاثة.