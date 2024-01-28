المقاومة العراقية تستهدف عدة قواعد للاحتلال الأمريكي في سورية والعراق وفلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت اليوم عدداً من قواعد الاحتلال الأمريكي في سورية وأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في عدة بيانات: “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة هاجمنا فجر اليوم بواسطة الطائرات المسيرة ثلاث قواعد لقوات الاحتلال الأمريكي في سورية وهي الشدادي والركبان والتنف وقاعدة رابعة في العراق قرب مطار أربيل، وخامسة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية، وإننا مستمرون في دك معاقل الأعداء”.

كما أعلنت في بيان منفصل أنها استهدفت بالطيران المسير أمس قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة خربة عدنان بمحافظة الحسكة.