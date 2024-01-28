سورية تشارك بفيلم “أبي على عجلة” في الدورة العاشرة من مهرجان الإمارات السينمائي

تشارك المؤسسة العامة للسينما في الدورة العاشرة من مهرجان الإمارات السينمائي المقام في دبي، من خلال الفيلم القصير “أبي على عجلة” من سيناريو وإخراج حازم قريني.

وتعود أحداث الفيلم إلى عام 2010 فيصور حوادث تواكب مباريات كأس العالم، لكن تعيشها دمشق بشكل آخر ضمن عوالم وشخوص تعكس مجتمع المدينة، حيث تتشارك الشخصيات في حلمها في السير البعيد عن الواقع الذي تعيشه ولا سيما في ظل حالة العجز التي تعيشها تلك الشخصيات.

ويروي الفيلم قصة الأب العاجز “طاهر” الذي يبحث عن كرسي للعجزة وتقاسمه بهذا الحلم زوجته سلمى، بينما الابن جبران يبحث عن دراجة جديدة للمشاركة في مسابقة المدارس.

الفيلم من أداء سامر عمران، آمال سعد الدين، حسن كحلوس، زكريا فياض، أحمد الرفاعي، إبراهيم عيسى، جمال العلي، تاج الدين ضيف الله.