أيمن زيدان .. مكرماً في مهرجان سينيمانا الدولي

كرم مهرجان سينيمانا الدولي في نسخته الخامسة الذي انطلق اليوم في محافظة مسندم في سلطنة عمان، الفنان أيمن زيدان على الفيلم الروائي الطويل أيام الرصاص.

وشهد اليوم الأول للمهرجان عرض الفيلم الروائي الطويل “أيام الرصاص” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وتأليف أيمن زيدان بالتعاون مع أحمد عدره وإخراج وتمثيل زيدان أيضاً ويشارك في العمل مجموعة من النجوم السوريين منهم سعد مينه، حازم زيدان، غابرييل مالكي، سالي أحمد، لمى بدور، حسام سلامة وغيرهم.

وتروي أحداث الفيلم قصة رجل أراد استعادة مكانته الاجتماعية بعد إحالته إلى التقاعد لكنه في تلك اللحظة، واجه تحديات عدة، أبرزها هروب ابنته ليلة زفافها، ليدخل في رحلة بحث عنها بغية قتلها لكن خلال تلك الرحلة، تتغيّر الأحداث وتجبره على تقديم التنازلات ليدفع ثمن قسوته وجبروته.

يهدف المهرجان الذي يشارك فيه نخبة من كبار الفنانين والمخرجين العمانيين والعالميين إلى تسليط الضوء على الحراك الثقافي والسياحي والاقتصادي في سلطنة عمان من خلال إقامة المهرجانات واستضافة النجوم، وغيرها من الأنشطة والفعاليات المصاحبة؛ بهدف نشر ثقافة السينما، وتعريف المجتمع بدور السينما في الحراك الثقافي، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في مجال صناعة الأفلام السينمائية وتشجيع وتطوير المحتوى الإبداعي”.