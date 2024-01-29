الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف وحصار مستشفى الأمل في خان يونس لليوم الثامن

‏أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف وحصار مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

‏وأضافت الجمعية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن قوات الاحتلال تواصل إطلاق النار واستهداف كل من يتحرك في محيط المستشفى، مبينة أن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم انتشال جثمان شهيدة أمام المستشفى، فيما لا يزال عدد من الجرحى في محيطه، وتعجز الطواقم الطبية عن الوصول إليهم.

ولفتت الجمعية إلى أن قسم الجراحة في المستشفى توقف عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأوكسجين.

وبينت الجمعية أن الكثير من العائلات نزحت باتجاه مقر الجمعية ومستشفى الأمل بسبب تهديدات الاحتلال صباح اليوم بأوامر إخلاء للقاطنين في محيط المستشفى وحي الأمل في خان يونس.