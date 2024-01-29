زاخاروفا تسخر من بايدن: عليه تشكيل ائتلاف دولي من أجل تحرير تكساس

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقالت: إن “الوقت قد حان لكي يقوم بتشكيل تحالف دولي لتحرير سكان ولاية تكساس الأمريكية”.

وأضافت زاخاروفا في قناتها على تطبيق تلغرام: “حان الوقت للرئيس الأمريكي، وفقاً لأفضل تقاليد سلفه باراك أوباما، أن يعلن ويقوم بتجميع تحالف دولي لتحرير سكان هذه الولاية باسم الديمقراطية”.

وكان البيت الأبيض اعتبر تصرفات حاكم ولاية تكساس لتأمين حدود ولايته مع المكسيك منعاً لمرور المهاجرين “مفرقعات سياسية غير آمنة”.

وجاء ذلك رداً على إعلان نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك، أن سلطات الولاية تعتزم وضع أسلاك شائكة على طول حدود الولاية بالكامل، مشدداً على أنها ستعيد نصب هذا السياج، إذا قامت السلطات الفيدرالية بتقطيع الأسلاك.