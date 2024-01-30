إدارة المرور تبين حالة الطرق العامة في المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات.

وأشارت الإدارة إلى أن كل الطرق في المحافظات سالكة، باستثناء عدد منها في محافظات حماة واللاذقية وريف دمشق والقنيطرة والسويداء.

في حماة: طريقا (حماة – منطقة الغاب، جورين- صلنفة)، و(شطحة – جوبة برغال) سالكان بصعوبة، بسبب تشكل الجليد، بينما طريق (حماة – اللاذقية القرندح عين الكروم) غير سالك بسبب الانهيارات الصخرية.

في اللاذقية: طريقا (مركية – بني هاشم – الشعرة – الغاب – جوبة برغال) و(صلنفة- محطة البث- الغاب) سالكان بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج، كما أن الطرق المؤدية من وإلى ناحية صلنفة وطريق (بيت ياشوط – بشيلي) وطريق بشيلي حتى الحدود الإدارية مع محافظة حماة سالكة بصعوبة، بسبب تساقط وتراكم الثلوج وتشكل الجليد.

في ريف دمشق: طرق (حوش عرب – رنكوس) في منطقة التل، و(دربل – عرنة) و(دربل حينه)، و(الريمة – قلعة جندل)، و(عرنة – بقسم – القلعة)، و(رخلة – كفرقوق) في منطقة قطنا غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطرق بلودان وسرغايا ومضايا في منطقة الزبداني سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

في القنيطرة: طريق (حضر – عين التينة) غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

في السويداء: الطريق المؤدي إلى ناحية المشنف وقراها وطريق (السويداء ظهر الجبل سالي) سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب، وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الأرقام الهاتفية 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.