الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين داخل مستشفى في جنين

استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية بعدما أقدمت قوات الاحتلال على اغتيالهم داخل مستشفى ابن سينا.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر من المستشفى قولها: إن نحو 10 من قوات الاحتلال تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، وتسللوا إلى المستشفى، واغتالوا ثلاثة شبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت، مشيرة إلى أن الشبان كانوا يتلقون العلاج منذ أسابيع.

ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا.

وباستشهاد الشبان الثلاثة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى 62 شهيداً، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب إلى 381 شهيداً.