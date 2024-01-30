قناة CGTN عربية تنتج سلسلة من الوثائقيات عن الممارسات الأمريكية التخريبية في سورية والمنطقة

نشر موقع CGTNعربية سلسلة من الوثائقيات التي تتحدث عن الممارسات الأمريكية التخريبية في سورية وفي دول المنطقة مستندين إلى بيانات الأمم المتحدة وشهادات السكان المحليين.

وتحت عنوان “البلد المليء بالدمار ترك لكم، لكن الموارد أخذتها معي” قدمت القناة فيديو أعده المحررون الصينيون والكوادر العاملة في القناة ليقدمو صورة عما خلفته القوات الأمريكية من دمار ومهب ثروات في سورية وإليكم رباط الفيديو:

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كما نشرت القناة وثائقياً آخر بعنوان “مصدر المصائب والاضطراب — الولايات المتحدة تدمّر اقتصاد الشرق الأوسط والناس في ألم لا يحتمل” تحدثت فيه عن معاناة الأشقاء في فلسطين خلال الحرب على غزة، وأعطت من خلاله صورة واضحة للدور الامريكي السلبي تجاه القضية العادلة للفلسطينيين وإليكم رباط الفيديو:

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