الخارجية الروسية: الغرب يدرك فشل مشروع دعم أوكرانيا لكنه يستمر فيه لتحقيق مكاسب اقتصادية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن الغرب يدرك حقيقة فشل مشروع دعم أوكرانيا لكن لا يستطيع التوقف عنه، نظرا لفوائده الاقتصادية.

ونقل موقع آر تي عن لافروف قوله خلال طاولة مستديرة للسفراء حول تسوية الوضع في أوكرانيا “تعتبر الولايات المتحدة المانح الرئيسي لأوكرانيا تليها ألمانيا وبريطانيا وغيرها، وحجم الأموال المرسلة لكييف يؤكد مدى أهمية منع فشل مشروع أوكرانيا بالنسبة للغرب”.

وأوضح لافروف أن “موقف المجمع الصناعي العسكري الأمريكي في أوروبا تعزز بفضل النزاع في أوكرانيا، حيث إن أكثر من 60 بالمئة من الأسلحة التي تشتريها دول الاتحاد الأوروبي هي أمريكية الصنع”، لافتاً إلى أن “الولايات المتحدة شكلت تحالفاً مناهضاً لروسيا يضم 54 دولة يتم من خلاله إمداد نظام كييف بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو”.

وأشار لافروف إلى أن “الدول الغربية خصصت أكثر من 200 مليار دولار للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في أقل من عامين”، مشدداً في الوقت نفسه على “تجاهل الغرب وعدم ملاحظته انتشار الأسلحة من أوكرانيا إلى المناطق الساخنة”.

ولفت لافروف إلى أن “الحقائق تؤكد على وجود مرتزقة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد الجيش الروسي، كما يعمل في أوكرانيا العديد من الخبراء والمدربين الذين يخدمون رسمياً في القوات المسلحة للدول الغربية ولا يمكن إخفاء ذلك”.