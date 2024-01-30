الرئيس الأسد يوجه بمنح أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين قرضاً طلابياً لشراء حاسب محمول

وجه السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة بمنح أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين قرضاً طلابياً من دون فوائد لشراء حاسب محمول.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم أنه “في إطار الدعم المتواصل والرعاية المستمرة التي يوليها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وجَّه سيادته بمنح أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في الاختصاصات التي تتطلب دراستها حاسباً محمولاً قرضاً طلابياً من دون فوائد، لشراء حاسب محمول تبلغ قيمته 7 ملايين ليرة سورية ولمرة واحدة خلال سنوات دراستهم وبقسط شهري مخفف مقداره 10.000 ل.س لا غير”.

وأوضح البيان أن المستفيدين من القرض هم:

أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودون الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد في الاختصاصات التالية:

ـ كليات الهندسة باختصاصاتها وفروعها كافة (لكل السنوات الدراسية).

ـ كلية الفنون الجميلة باختصاص (عمارة داخلية/ ملتميديا) لكل السنوات الدراسية.

ـ معهد الحاسوب (لكل السنوات الدراسية).

ودعا البيان الطلاب المشمولين مراجعة مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين أو أحد فروعها وأقسامها في المحافظات مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية التالية:

ـ طلب خطي من الطالب المستفيد مدون عليه كل معلوماته الشخصية وهواتفه.

ـ صورة عن هوية الطالب.

ـ وثيقة دوام من الجامعة أو تسلسل حياة جامعية تثبت أن الطالب مسجل في أحد الاختصاصات المذكورة للعام الدراسي الحالي.

ـ وثيقة استشهاد صادرة عن مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين.

ـ كفيل يتقاضى راتباً تقاعدياً من المؤسسة العامة للتأمين والمعاش حصراً.