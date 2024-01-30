المركزي يصدر قراراً يتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية

أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً يتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة في سورية.

وأشار المصرف المركزي عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن إجراءات إدارة الأمن السيبراني تتم من خلال مجموعة ضوابط تضمن حوكمة فعالة لضبط أمن وأمان بيئة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي وضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بحوادث الفضاء السيبراني.

وأوضح المركزي أن هذا القرار جاء تعزيزا للثقة بالتحول الرقمي، وإجراءات التصدي للهجمات المحتملة على الشبكة، وحمايةً للأصول المعلوماتية بالنظر إلى تطورات الأعمال التي تستند إلى تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في القطاع المالي والمصرفي.