تدمير واعتراض 21 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.

وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان نقلته وكالة نوفوستي “خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا”.

وأضافت الوزارة: إن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 21 طائرة أوكرانية مسيرة، من بينها 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم وخمس فوق مقاطعة بيلغورود، وثلاث مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة في كل من مقاطعتي كالوغا وتولا.