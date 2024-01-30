ثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900م

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2- 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة من منشأ قطبي.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن يستمر الجو غائم جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا وخاصة المناطق الساحلية، وثلجيا فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900م وممزوجا بالثلج دون ذلك.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 50كم/سا خاصة على المناطق الساحلية وجنوبية غربية في المناطق الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غدا فلا تغير يذكر على الأحوال الجوية السائدة.