حمص.. القبض على أشخاص يمتهنون ترويج الدولار المزور

ذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود المبذولة في ملاحقة مروجي العملات الأجنبية المزورة ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون ترويج الدولار الأمريكي المزيف، وضبط بحوزتهم 3 آلاف و800 دولار من فئة الـ 100 دولار جميعها مزيفة.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بترويج وتصريف الدولار الأمريكي المزيف عن طريق شخص متوار عن الأنظار، مبينة أنه تم تنظيم الضبط اللازم، وسيتم تحويل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص، فيما لا يزال البحث جار عن الشخص المتواري.