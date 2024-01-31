إدارة المرور.. حالة الطرق العامة في المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة

نتيجة الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات، بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة.

وأشارت الإدارة إلى أن كل الطرق في المحافظات سالكة، باستثناء عدد منها في محافظات حماة واللاذقية وريف دمشق والقنيطرة والسويداء.

في حماة: طريق “شطحة جوبة برغال” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق “حماة – منطقة الغاب- جورين – صلنفة” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

في اللاذقية: جميع الطرق المؤدية من وإلى ناحية الحفة وطريق “بيت ياشوط المنزلة” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج وطرق “صلنفة – محطة البث” و”القرندح الشعرة – الغاب” و”جوبة برغال – الغاب – صلنفة” و”مركية – مقامات بني هاشم” غير سالكة بسبب تساقط الثلوج وتشكل الجليد.

في ريف دمشق: طرق “دربل – عرنة” و”دربل حينه”، و”الريمة – قلعة جندل”، و”عرنة – بقسم – القلعة”، و”رخلة- كفرقوق” في منطقة قطنا وطرق بلودان وسرغايا ومضايا في منطقة الزبداني وطرق “المعرة – يبرود” و”عسال الورد الجبة يبرود” في منطقة يبرود سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

في القنيطرة: طريق “حضر – عين التينة” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

في السويداء: الطرق المؤدية لناحية المشنف وطريق “السويداء ظهر الجبل – سالي” سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب، وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الأرقام الهاتفية 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.