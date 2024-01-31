الجو ماطر على فترات وثلوج متوقعة على ارتفاع أكثرمن 1000 متر

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة قطبية المنشأ.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على المنطقة الساحلية وثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر وممزوجة دون ذلك، فيما يكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب والجليد على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/سا على المنطقة الساحلية وجنوبية غربية في المناطق الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع نهاراً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة، ويكون الهطل ثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر وممزوجة دون ذلك.