الرئاسة الروسية: حلف الناتو يمثل تهديداً لروسيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو تنظر إلى مناورات حلف الناتو “المدافع الصامد 2024 التي انطلقت في أوروبا على أنها بمثابة “تهديد لها”.

ونقل موقع “آر تي” عن بيسكوف قوله للصحفيين: إن “إنشاء حلف الناتو الذي تديره حالياً الولايات المتحدة كان بقصد المواجهة مع روسيا وبسبب ذلك فهي تتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك”.

يشار إلى أن مناورات “المدافع الصامد 2024 تعتبر الأكبر في حجمها منذ نهاية حقبة الحرب الباردة، ويشارك فيها نحو 90 ألف عسكري من دول الحلف والسويد التي تقدمت بطلب الحصول على عضوية الناتو.