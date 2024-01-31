المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى ومصابين في صفوفهم، ومدمرة عدة دبابات وآليات.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “قنص مقاتلونا جندياً للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع واستهدفوا بقذائف الهاون تمركزاً لجنوده غرب مدينة غزة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم، كما استهدفوا بصاروخ (107) موجه مجموعة من الجنود تتحصن في مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى من القطاع”.

وأشارت المقاومة إلى أنها دمرت بقذيفة (الياسين 105) دبابة ميركافا للاحتلال جنوب غرب غزة واستهدفت بقذائف الهاون وصواريخ (بدر1) و(107) تجمعات لجنود وآليات العدو شرق وجنوب وغرب خان يونس وبقذيفة (الياسين 105) دبابة ميركافا غرب المدينة.