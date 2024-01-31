المقاومة اللبنانية تستهدف عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

استهدفت المقاومة اللبنانية عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانات لها اليوم: إنها استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، مشيرة إلى أنها ‌‏ورداً على الاعتداءات الصهيونية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدة الخيام استهدفت مبنى ‌‏يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة المطلة كما سبق واستهدفت موقع ‏الضهيرة بصاروخ بركان وأصابته إصابة مباشرة.