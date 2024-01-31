شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية بالطيران والمدفعية مدينة خان يونس جنوب القطاع وأحياء الدرج والزيتون والرمال ومناطق متفرقة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات فيما تواجه سيارات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء وإنقاذ الجرحى بسبب استمرار القصف.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف شارع الشهداء بحي الرمال غرب غزة وسط إطلاق نار كثيف، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مستشفى العودة في جباليا شمال القطاع ومحيط مستشفى ناصر في خان يونس.