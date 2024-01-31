وزارة الصناعة تفتح باب التسجيل للاستفادة من مشروع تنشيط قطاع الصناعات الزراعية

أعلنت وزارة الصناعة فتح باب التسجيل لشركات الصناعات الغذائية الزراعية للاستفادة من مشروع تنشيط هذا القطاع في سورية، والمنفذ بدعم من الاتحاد الروسي و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالتنسيق مع الوزارة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن المشروع يهدف إلى بناء إستراتيجيات الأعمال ونظم الحوكمة والتنظيم الداخلي وتنفيذ أنظمة إدارة الجودة وسلامة الغذاء بشكل منهجي للوصول إلى مستوى الاعتمادية الدولية وتقييم جاهزية التصدير وتطوير إستراتيجياته ورفع كفاءة العمليات اللوجستية والتعبئة والتغليف وتطوير العلامة التجارية.

ويستمر التقديم للتسجيل من أجل الاستفادة من المشروع حتى الحادي عشر من شهر شباط القادم، ويمكن للشركات الراغبة بالاستفادة من المشروع الاطلاع على المزيد من تفاصيله من خلال زيارة صفحة وزارة الصناعة على الفيسبوك أو قناتها على التلغرام.