وزير الخارجية النرويجي: تصدير أسلحة لـ(إسرائيل) يمثل شراكة في إبادة الفلسطينيين

حذر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدا الدول التي تصدر أسلحة للكيان الإسرائيلي من احتمالية مشاركتها فيما يقوم به من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونقل موقع “آر تي” عن الوزير النرويجي قوله: إن “على الدول التي تصدر أسلحة إلى “إسرائيل” إعادة تقييم فيما إذا كانت شريكاً فعلياً في الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة”.

وقبل أيام كان إيدا أعلن أن بلاده ستواصل تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي قطعت دول غربية تمويلها لها بفعل مزاعم واتهامات إسرائيلية.

ووفقاً للدبلوماسي الأوروبي فإن الوكالة “تمثل شريان الحياة لملايين الأشخاص الذين يعانون من ظروف مأساوية، سواء في قطاع غزة أو المنطقة ككل”.

وشهدت العاصمة النرويجية أوسلو أمس تظاهرة مؤيدة لفلسطين، ومطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.