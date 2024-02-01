القيادة المركزية للحزب توضح جملة من النقاط الهامة حول انتخابات المرحلة الأولى لاجتماع اللجنة المركزية

خاص البعث – بلال ديب:

في سياق الاستعدادات لانتخابات المرحلة الأولى (على مستوى الشعب الحزبية) تمهيداً للوصول لاجتماع اللجنة المركزية الموسع فقد أصدرت القيادة المركزية للحزب التعميم التالي المتضمن توضيح عدد من الاستفسارات على التساؤلات التي تدور بين مؤسسات الحزب وكوادره، وذلك في سياق ضمان سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها.

حيث بينت القيادة ما يلي:

س 1 – هل يحق للرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع اختيار الشعب التي يرغبون بالترشح عنها وتمثيلها في اجتماع اللجنة المركزية؟

ج 1 – لا يحق لهم الترشح والتمثيل إلا في الشعب التي يكون تنظيمهم الحزبي فيها.

س 2 – هل يحق للرفيق الناجح في انتخابات الشعب عدم الترشح بمؤتمر الفرع؟

ج 2 – يُلزم المرشحون الناجحون في مؤتمرات الشعب الحزبية بالترشح في مؤتمرات الفروع، وفي حال امتنع الناجح عن الترشح بمؤتمر الفرع يشطب اسمه ويؤخذ الأول من المرشحين الراسبين بالشعبة بدلاً منه.

س 3 – هل يحق لعضو مجلس الشعب السابق الترشح ؟

ج 3 – نعم ، يحق له الترشح إذا استوفى الشروط المطلوبة المحددة في التعليمات الانتخابية.

س 4 – في حال عدم تحقق النصاب في مؤتمرات الشعب الانتخابية هل يتم عقد المؤتمر ؟

ج 4 – يؤجل المؤتمر لمدة محدودة حسب الحال ثم يعقد المؤتمر بمن حضر.

س 5 – هل يُطلب من الرفيق المرشح موافاة اللجنة بالعقوبات الموجهة إليه وفق ما ورد في البند السادس من الشروط العامة للتعليمات الخاصة بإجراء الانتخابات الحزبية ؟

ج 5 – لا يطلب منه ذلك، وإنما يتقدم الرفيق المرشح بتصريح خطي بأنه غير معاقب من الجهات الحزبية أو الرقابية بدلاً من إحضار ثبوتيات من لجنة الرقابة والتفتيش – الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – الجهاز المركزي للرقابة المالية. (وفي حال ثبوت عكس ذلك يعتبر راسباً في حال نجاحه ، وتتخذ بحقه العقوبات الحزبية المناسبة).

س 6 – هل يحق للضباط المتقاعدين الترشح للانتخابات الحزبية لحضور الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب ؟

ج 6 – نعم، و يتم الترشح حيث تنظيمهم الحزبي في الشعبة التي ينتمون إليها لمن شغل مهمة عضو قيادة شعبة وما فوق .

س 7- هل يحق لعضو قيادة الفرع الموجود في كتلة الـ / ۲۰ / للشعبة ، وكتلة الـ / ٢٤ / للفرع حضور مؤتمر الشعبة ومؤتمر الفرع ؟

ج 7 – لا يحق له حضور مؤتمر الشعبة وإنما يحضر مؤتمر الفرع كونه أصبح عضواً في قيادة الفرع.