بسبب القيود على المساعدات الإنسانية.. الصحة العالمية: سكان قطاع غزة يموتون من الجوع

مع تواصل العدوان الإسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، أكدت منظمة الصحة العالمية أن سكان قطاع غزة يموتون من الجوع بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى ضرورة حمايتهم إلى جانب حماية مرافقهم الصحية.

وخلا مؤتمر صحفي، بين مايكل راين، مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقلب كارثة هائلة، والوضع يزداد سوءا جراء نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد بسبب نقص المأوى، ما يخلق ظروفا ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع خصوصاً بين الأطفال (وقد بدأنا نراها).

في السياق، لفت مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إلى أن المنظمة تواجه تحديات شديدة مستمرة في إطار دعم النظام الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وذكر أن “أكثر من 100 ألف من سكان غزة إما قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا ويفترض أنهم ماتوا، كما أن خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية”.