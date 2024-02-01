ناسا ترصد مركبة يابانية وقعت على سطح القمر

مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر “إس إل آي إم”، التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هي مهمة متطورة لاستكشاف القمر ومصممة لإظهار تكنولوجيا الهبوط الدقيقة على سطحه.

التقطت مركبة “إل آر أو” التابعة لـ”ناسا”، الهبوط القمري للمركبة اليابانية “إس إل آي إم”، الذي قامت به وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، جعل اليابان الدولة الخامسة التي تحقق هبوطاً سلساً على القمر.

فمنذ 10 أيام هبطت المركبة القمرية اليابانية “إس إل آي إم”، على سطح القمر، وبعد 5 أيام، مرت المركبة الفضائية “إل آر أو” فوق موقع الهبوط والتقطت صورة لـ “إس إل آي إم”، وذلك وفقاً لتقرير تم نشره في مجلة “ساينس تيك دايلي”.

حصلت “إل آر أو” على الصورة على ارتفاع حوالى 50 ميلاً (80 كم)، والخطوط الساطعة الموجودة على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مادة صخرية تم إخراجها من فوهة شيولي القريبة والحديثة نسبياً.

ومركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر “إس إل آي إم”، التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هي مهمة متطورة لاستكشاف هذا الكوكب ومصممة لإظهار تكنولوجيا الهبوط الدقيقة على سطحه.

و يستخدم “إس إل آي إم” أنظمة توجيه وملاحة وتحكم متقدمة لتحقيق أهداف الهبوط الدقيقة، وتعتبر هذه التكنولوجيا ضرورية للهبوط بأمان بالقرب من المعالم القمرية مثل الحفر والتلال والمواقع الغنية بالموارد والتي قد يكون من الصعب الوصول إليها.

المهمة ليست مجرد عرض تكنولوجي ولكنها تسهم أيضاً بشكل كبير في البحث العلمي، حيث أنها تسمح بالتحقيق في المناطق القمرية غير المستكشفة سابقاً.

علاوة على ذلك، تعد “إس إل آي إم” بمثابة مقدمة لمهمات أكثر تعقيداً، مما يمهد الطريق لزيادة مشاركة اليابان في الجهود الدولية لاستكشاف القمر، ويعزز التطوير والنشر الناجح لتقنية “إس إل آي إم” دور وكالة استكشاف الفضاء اليابانية باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المتطور لاستكشاف الفضاء.

وأعلنت وكالة استكشاف اليابانية (JAXA) أن مركبة “SLIM” انقلبت رأساً على عقب أثناء هبوطها على سطح القمر.

وأشارت الوكالة إلى أن المركبة هبطت على مسافة تبعد 55 متراً شرق نقطة الهبوط التي كان من المخطط أن تنزل فيها على سطح القمر وقالت:”نعتقد أننا نجحنا في إظهار تقنية الهبوط بدقة تصل إلى 100 متر”.