الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي يثبت يومياً عجزه عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي يثبت يومياً عجزه عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضغط على حكومة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وتوفير احتياجاتهم الأساسية لهم.

وقالت الخارجية في بيان اليوم: “إن حكومة الاحتلال لا تُعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تُجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بل تواصل قصف المراكز الصحية، ومراكز الإيواء، واستهداف “الأونروا” وكوادرها في إمعان إسرائيلي لإبادة كل شيء في القطاع وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن”.

وأضافت: إنه على الرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية لوقف العدوان يواصل قادة الاحتلال مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمده واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير وإجبار الفلسطينيين على النزوح بالقوة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين في جميع مناطق قطاع غزة في أبشع أشكال التطهير العرقي ما خلّف حتى الآن وفقاً لإحصائيات اليونيسيف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للأعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين.