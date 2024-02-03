الرئاسة الروسية: الولايات المتحدة مستمرة في موقفها العدائي تجاه روسيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة تواصل تحريض أوكرانيا على الاستمرار في الحرب، وتحتفظ بموقفها العدائي تجاه روسيا، مشددا على أن موسكو على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تطورات.

وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية مع قناة (روسيا 1) اليوم: إن “الولايات المتحدة تعتبر مشاركاً مباشراً في الصراع في أوكرانيا وتنخرط فيه بشدة وتحرض نظام كييف على مواصلة الحرب، ولكن ذلك لن يؤثر على تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة”.

وأشار بيسكوف إلى أن الأمريكيين “يزيدون من آلام الأوكرانيين وإيقاع المزيد من القتلى في صفوفهم دون أن يفقد الأمريكيون أنفسهم أي شيء، بل يجنون المزيد من الأرباح ويبقون على موقفهم العدائي تجاه روسيا”.