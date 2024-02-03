عدوان أمريكي على عدة مواقع في سورية والعراق

تعرضت عدة مواقع في سورية والعراق منتصف الليلة الماضية لعدوان أمريكي جوي.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أنه تم سماع دوي عدة انفجارات في مدينة دير الزور وريفها،وحدث انقطاع للتيار الكهربائي جراء العدوان الأمريكي الذي طال عدة مواقع في المدينة وفي البوكمال والميادين ومحيطهما عند الحدود السورية العراقية.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن العدوان الأمريكي استهدف مواقع في مدن القائم وعكاشات القريبة من الحدود مع سورية.

وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية بزعزعة استقرار المنطقة بتكرار اعتداءاتها وعدوانها على اليمن وسورية والعراق في إطار دعمها الأعمى لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه الفاشي على قطاع غزة لليوم الـ 20 بعد المئة.